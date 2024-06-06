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Президент Латвии: Украина должна стать членом ЕС и НАТО

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  • 6.06.2024, 22:54
Президент Латвии: Украина должна стать членом ЕС и НАТО
Эдгарс Ринкевичс

Это будет означать полную победу Украины в войне с РФ.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на форуме форума Riga StratCom Dialogue в Риге заявил, что победой Украины можно будет считать вступление страны в Европейский Союз и НАТО.

У политика спросили, что именно он подразумевает под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.

«У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем Формулу мира президента Зеленского. Это первое», – сказал он.

«Второе — Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полную победу Украины в этой войне», - подчеркнул Ринкевичс.

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