Президент Латвии: Украина должна стать членом ЕС и НАТО

Президент Латвии: Украина должна стать членом ЕС и НАТО1
- 6.06.2024, 22:54
Это будет означать полную победу Украины в войне с РФ.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на форуме форума Riga StratCom Dialogue в Риге заявил, что победой Украины можно будет считать вступление страны в Европейский Союз и НАТО.
У политика спросили, что именно он подразумевает под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.
«У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем Формулу мира президента Зеленского. Это первое», – сказал он.
«Второе — Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полную победу Украины в этой войне», - подчеркнул Ринкевичс.