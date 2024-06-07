Могилевчанин, которого заметили с игуаной на улице, рассказал, как смог приручить ее 7.06.2024, 3:34

Это мало у кого получается.

В Могилеве сегодня заметили мужчину, который выгуливал на парковке игуану. Позже стало известно, что это был местный фотограф Сергей Косилов, он рассказал, откуда у него такой необычный питомец, пишет Magilev.by.

По его словам, ящерица живет у него уже десять лет, зовут ее Нео, а купил он своего «ручного дракона» в магазине, «как колбасу, по чеку». Главная сложность в содержании такого животного — суметь правильно воспитать.

«Воспитать такую рептилию сложно, мало у кого получается, но у меня получилось. Это очень важно, потому что взрослая игуана — зверь далеко не безопасный, если у вас не получилось его правильно воспитать», — рассказал он, добавив, что во время этого трудного процесса пережил много укусов, зато теперь у него есть «ручной дракон».

Раньше у Сергея было много экзотических животных: змеи, другие игуаны, ящерицы. Однако из-за частых разъездов их пришлось раздать, а Нео остался, потому что за ним согласились присматривать родители, пока его хозяин будет в отъезде. По словам фотографа, Нео стал ему уже как сын, потому что он «его и лечил, и выхаживал, и воспитывал».

В рационе домашнего дракона — зелень, фрукты и овощи, однако Нео с нетерпением ждет лета, чтобы поесть своих любимых лакомств: одуванчиков, клевера и подорожников. Во время прогулок у игуаны не возникает проблем с другими животными, кроме больших собак.

«Коты ему без разницы, а больших собак он остерегается и всячески пытается избежать конфликта. А если собака сама полезет, тогда Нео будет бить ее хвостом. Если и это не поможет, в ход могут и зубы пойти», — рассказал владелец ящерицы.

К слову, Нео не только домашний любимец, но и напарник по работе. Раньше Сергей со своей ящерицей часто стоял у статуи Звездочета в центре города и фотографировал людей, а также устраивал фотосессии в школах, но из-за бюрократии отказался от этого бизнеса.