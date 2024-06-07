Россия отправила на Кубу группу военных кораблей и атомную подлодку 1 7.06.2024, 7:54

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Новый Карибский кризис?

Четыре корабля России, среди которых есть носители баллистических ракет, направляются в Карибское море. Они будут в Гаване уже на следующей неделе и останутся на Кубе до 17 июня включительно, передает obozrevatel.com.

Ранее Россия сообщала, что планирует отправить боевые корабли в Карибский регион «для проведения военно-морских учений».

В Гавану направляются атомная подлодка класса «Ясень», фрегат класса «Адмирал Горшков», а также нефтяной танкер проекта 23130 «Академик Пашин» и спасательный буксир проекта Р-5757 «Николай Чикер». Первые две лодки – носители крылатых ракет класса «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Все четыре корабля относятся к Северному флоту РФ.

Заявлено, что их базирование будет в 144 км от берегов США.

В США неофициально сообщили, что не считают прибытие российских кораблей в Карибский регион угрожающим, но американские ВМС будут «внимательно следить» за учениями.

На фоне заявлений Кубы об отсутствии угрозы для региона сразу несколько ведущих медиа напомнили о Карибском кризисе 1962 года, который начинался так же и едва не закончился ядерной войной.

Карибский кризис считается высшей точкой холодной войны, после которой в мире стали говорить о необходимости разоружения. Она началась с обращения правительства Кубы к СССР с просьбой оказать военную помощь, чтобы не допустить свержения правительства Фиделя Кастро. СССР на обращение Кубы предложил размещение ядерного оружия в Карибском регионе.

Началу Карибского кризиса также предшествовало заявление СССР о «военных учениях» в регионе. Вместо них на Кубе было развернуто все имеющееся советское оружие, включая ядерное. В ответ президент США Джон Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы, которая предусматривала обыск всех следовавших на остров кораблей.

В конце октября 1962 года пять советских кораблей подошли вплотную к зоне блокады и остановились. Только три часа оставалось до возможного удара Соединенных Штатов по Кубе и, соответственно, обмена ядерными ударами. Однако лидеры США и СССР успели договориться, и война не началась.