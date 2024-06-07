В Армении взорвалась АЗС вблизи Еревана 7.06.2024, 8:02

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Пламя было видно за горизонтом.

В четверг вечером, 6 июня, в Армении взорвалась АЗС вблизи Еревана в городе Абовян. Отмечается, что пламя было видно за горизонтом.

Об этом сообщают местные СМИ. Предварительно, в результате взрыва, пострадали 5 человек.

Местные СМИ пишут, что взрыв прогремел на газовой заправке в городе Абовян - это не более десяти километров от окраины Еревана.

Из-за взрыва на газовой заправке в пригороде Еревана госпитализированы уже пять человек. Подробности уточняются.