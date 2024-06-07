Протаранил катер: Китай ввязался в морской конфликт с Филиппинами 7.06.2024, 8:20

На спорной территории произошел ряд столкновений.

Береговая охрана Филиппин 7 июня обвинила своих китайских коллег в том, что они мешали им эвакуировать больного военного с отмели Аюнгин в Южно-Китайском море. Отмель является спорной территорией, на которую претендует КНР. Об этом сообщает Reuters.

В инциденте, который, по словам Филиппин, произошел в прошлом месяце, участвовал член небольшого отряда морских пехотинцев, охранявший BRP Sierra Madre, филиппинское судно, пришвартовавшийся на спорной отмели Аюнгин, которую также называют Второй отмелью Томаса. В прошлом году между береговой охраной Филиппин и Китая происходил ряд столкновений.

Представитель береговой охраны Джей Тарриэла заявил, что катера береговой охраны и военно-морские силы подверглись преследованиям со стороны китайских судов, несмотря на то, что им сообщили, что операция носила медицинский характер и Филиппины пытались эвакуировать больного солдата.

«Варварскому и бесчеловечному поведению береговой охраны Китая нет места в нашем обществе», — заявил Тарриэла в своем заявлении.

Тарриэла сказал, что китайская береговая охрана «участвовала в опасных маневрах и даже намеренно протаранила» военный катер, когда тот перевозил больного бойца.

«То, что должно было быть простой операцией по медицинской эвакуации, стало погоней», — заявил военный.

Глава филиппинского военного ведомства Ромео Браунер заявил во вторник, что первая попытка перевезти больного солдата в западную провинцию Палаван провалилась после того, как она была заблокирована китайцами.

На следующий день с помощью филиппинской береговой охраны была предпринята еще одна попытка, и солдат был успешно эвакуирован.

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, по которому ежегодно перевозятся суда на сумму более 3 триллионов долларов, и разместил сотни судов береговой охраны на расстоянии 1000 км от своих берегов, чтобы контролировать то, что, по его словам, находится под его юрисдикцией.