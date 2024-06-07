Назван лучший углевод для уменьшения жира на животе 17 7.06.2024, 10:48

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Объяснение диетолога.

Часто говорят, что если вы хотите похудеть, вы должны исключить углеводы из своего рациона, заставляя любителей макарон, картофеля и других углеводов чувствовать себя немного растерянными без некоторых основных продуктов. Хотя чрезмерное потребление картофеля фри и фетучини точно не поможет вам похудеть, углеводы не всегда приводят к увеличению жира на животе.

Овсянка – самый эффективный углевод, помогающий уменьшить жировые отложения на животе, по словам Триста Бест, доктора медицинских наук, зарегистрированного диетолога компании Balance One Supplements. Об этом пишет издание eatthis.com.

«Овес является прекрасным источником цельного зерна, содержит много клетчатки и питательных веществ, что делает его здоровой пищей или перекусом», - говорит Триста Бест.

Овсянка, очень популярное и сытное блюдо для завтрака. Она не только является лучшим углеводом для уменьшения жира на животе, но играет важную роль в снижении уровня плохого холестерина, регулирует уровень сахара в крови, а также богата белком и клетчаткой.

По словам Бест, один из способов, как овсянка помогает уменьшить жировые отложения на животе, заключается в том, что вы с меньшей вероятностью переедаете ее, поскольку богатые клетчаткой углеводы помогают вам чувствовать себя сытыми.

«Цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови, предотвращая взлеты и падения, связанные с увеличением веса», – говорит Бест. Недавнее исследование показало, что когда уровень сахара в крови человека падает после еды, он скорее чувствует голод и пытается съесть больше.

Лучшие сочетания овсянки для быстрого похудения

«Полезную овсянку можно сделать как соленой, так и сладкой без лишних калорий, и тогда она станет идеальным завтраком для похудения», – говорит Бест.

Лучший способ есть овсянку, чтобы избежать лишних калорий и уменьшить жировые отложения на животе - это не есть пакетированную овсянку, а готовить собственную полезные добавки, такие как орехи, ягоды и яйца.

«Некоторые из лучших добавок и смесей для овсянки включают орехи, корицу, чернику, клубнику и бананы. Овсянку можно сделать полезной, добавив к ней помидоры, яйца, грибы и шпинат», – заключает Бест.