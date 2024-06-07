Главный гопник Лавров 2 Сергей Романов, planeta.press

7.06.2024, 10:58

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Россиянам придется пожинать бурю.

Какой хам! Вообще, главный гопник всея российской дипломатии Лавров возглавляет внешнеполитическое ведомство РФ и, по всем вводным, может что-то советовать разве что профильным коллегам. Издевательские комментарии а-ля «Российская демократия – самая лучшая» уже отгремели. Теперь настало время линчевать демократию американскую. Лавров назвал США «полицейским государством». И ладно, что бездоказательно. Так, надо что-то выдавать в информпространство, чтобы не поплатиться должностью как бедолага Шойгу, которого отфутболили на опереточное место секретаря совбеза. Там из влияний на процессы – только компания Медведева для алкогольных посиделок.

Зато есть повод для такого странного высказывания (будто бы у Лаврова бывают другие): отказ отпустить на Петербуржский экономический форум, который в России рвутся называть «международным», ни много, ни мало, американского педофила Скотта Риттера.

Но тут крамола в том, что эти люди, скажем прямо, запрещают американцам ковыряться в носу, не замечая огромного бревна в собственных глазищах.

Это представители той самой России, в которой срок за репост, в которой давно окочурилась свобода собраний. Это – швабра в заднем проходе российского зека. Это страна новояза, каждое отклонение от которого – гарантированный тюремный срок. Это Россия в современной итерации, тоталитарные практики которой превзошли все монструозное сталинское наследие.

И там же — рай для отребья, которому чужды базовые представления о человечности, уж простите за пафос.

Пока часть убийц, насильников, мародеров воюют в Украине. А затем «герои СВО» возвращаются на Родину и кошмарят уже собственное население. Уголовники и рецидивисты приходят в российские школы и рассказывают детишкам «за жизнь». Отвоевавшие поступят в вузы – там для них «зеленый свет». Правда, наступит долгий черный день для всей российской науки и просвещения в принципе.

Потому что времена, когда в России заселялась, например, экс-канцлер Австрии Кнайссль (у нее и с ней же на свадьбе танцевал Путин), бывший лидер Германии Шредер получал нетрудовые в «Газпроме».

Отныне никаких, пускай и коррумпированных, но интеллектуалов из-за рубежа. Из России массово поуезжали даже доморощенные властители умов. Какая-то прослойка, конечно, осталась, но они – либо в маразме, либо же сбитые летчики, которые поддерживают «СВО» исключительно из шкурных интересов. Вменяемый и самодостаточный человек до такого не опустится в самых жутких из фантазий.

Новая элита страны (Путин так и говорит, не допуская никаких кавычек) приходит и придет с захватнической войны. Ради нее «нацлидер» помиловал убийц, сатанистов, педофилов и прочих маньяков. А что, «работа» по профилю. Занимайся тем же, но в другой стране. Там, скорее всего, убьют, но это лучше, чем умереть от алкоголизма непосредственно в РФ. Верно, Владимир Владимирович?

Попытка зачистить сброд на войне с Украиной обернется горем для самой России. Представители самых маргинальных слоев общества стали в стране доминантными. Попытка загнать в бутылку джинна путинизма, при котором и выпестовали этот, с позволения сказать, класс, заранее обречена на провал.

Пожинать россиянам теперь хаос, злобу и новые полчища убийц. Единственная «радость» только в том, что в Украине выживут далеко не все «герои СВО».

Сергей Романов, planeta.press