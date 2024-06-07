Германия разозлила НАТО из-за споров о помощи для Украины 2 7.06.2024, 11:55

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Берлин занервничал из-за названия.

Германия придирается к названию программы поддержки НАТО для Украины. Берлин своими действиями «разозлил» союзников.

Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечают немецкие издания, в НАТО хотят назвать программу NATO Mission Ukraine. Но Германия не удовлетворена словом «миссия». По мнению Берлина, это может создать впечатление, что союзники хотят отправить войска в Украину, а российская пропаганда якобы может воспользоваться этим для дезинформации.

СМИ отмечают, что для большинства союзников аргументы Германии выглядят совершенно непонятными и «ненужным оглядыванием на Россию».

Берлин предлагает назвать программу Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дословно это описывает суть программы НАТО - координация военной помощи Украине. Остальные союзники не поддержали эту идею.