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Германия разозлила НАТО из-за споров о помощи для Украины

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  • 7.06.2024, 11:55
  • 3,194
Германия разозлила НАТО из-за споров о помощи для Украины

Берлин занервничал из-за названия.

Германия придирается к названию программы поддержки НАТО для Украины. Берлин своими действиями «разозлил» союзников.

Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечают немецкие издания, в НАТО хотят назвать программу NATO Mission Ukraine. Но Германия не удовлетворена словом «миссия». По мнению Берлина, это может создать впечатление, что союзники хотят отправить войска в Украину, а российская пропаганда якобы может воспользоваться этим для дезинформации.

СМИ отмечают, что для большинства союзников аргументы Германии выглядят совершенно непонятными и «ненужным оглядыванием на Россию».

Берлин предлагает назвать программу Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дословно это описывает суть программы НАТО - координация военной помощи Украине. Остальные союзники не поддержали эту идею.

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