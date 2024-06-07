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На минской площади Бангалор второй день потоп

  • 7.06.2024, 12:27
На минской площади Бангалор второй день потоп

Но не из-за дождя.

Вечером 6 июня в сети появились видео с подтоплением транспортного кольца на площади Бангалор в Минске, к утру 7 июня ничего не изменилось. Оказалось, наводнение — дело рук «Минскметростроя», там прокомментировали ситуацию «Минск-Новостям».

На пересечении улиц Максима Богдановича и Орловской с зеленой зоны парка Дружбы народов (там сейчас идут подготовительные работы по строительству одной из станций метрополитена Зеленолужской линии) на проезжую часть сразу из нескольких шлангов льется вода.

Так было вечером 6 июня, потоп продолжается и в пятницу, но в ближайшее время должен прекратиться.

— Сейчас на этом участке идет переврезка теплотрассы. И для этого необходимо осуществить сброс воды с существующей теплотрассы. Рядом ливневых колодцев нет — только на самой площади, поэтому выкачиваем на проезжую часть. Просим водителей немножко потерпеть, — уточнил заместитель генерального директора по строительству «Минскметростроя» Александр Споняков.

Он пообещал завершить работы в течение часа.

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