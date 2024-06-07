В Беларуси исчез 21 рынок и 10 тысяч рыночных точек 4 7.06.2024, 13:09

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За последние пять лет.

По данным на апрель 2024 года, в Беларуси насчитывается 355 рынков, тогда как в 2020 году их было 376. За год, то есть по отношению к апрелю 2023 года, число рынков уменьшилось на 6 единиц.

Торговых мест на рынках в апреле нынешнего года насчитывалось почти 77 тысяч. Однако анализ официальной статистики, проведенный Тhinktanks.by, показал, что из существующих мест реально функционировало в полтора раза меньше – 47,7 тыс.

За год рынки потеряли 985 номинальных мест, а реально функционировать перестали почти 1,5 тысяч. За 5 лет перестали работать более 10 тысяч рыночных точек.

Что касается торговых центров, то их количество хотя и подрастает, но так и не восстановилось до доковидного уровня: если в апреле 2019 года в стране насчитывалось 585 ТЦ, то в апреле нынешнего года – только 577. При этом за последний год роста количества ТЦ не произошло – показатель остался на прежнем уровне.

Самое значительное сокращение ТЦ произошло в Брестской области – на 18 объектов за 5 лет. В то же время в городе Минске, а также в Витебской области стало больше ТЦ, чем насчитывалось 5 лет назад: в столице – 105 против 95, а на Витебщине 83 против 73. Также чуть подрос показатель в Гомельской (на 2 объекта – до 101).

Из 17,7 тыс. торговых точек в ТЦ в апреле 2024 года фактически осуществляло деятельность 13,8 тыс. Это на 3 тысячи меньше, чем было в 2019 году.