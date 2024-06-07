Санэпидемслужба ограничила купание на пляжах Беларуси 7.06.2024, 14:27

Куда посоветовали не брать с собой детей?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предложил ограничить купание детей и взрослых на четырёх пляжах Беларуси. Специалисты провели мониторинг 348 мест отдыха и взяли 736 проб воды, в результате чего опасными признали несколько водоёмов на территории Минской области.

По состоянию на 6 июня, 8 проб воды, которые отобрали в водоёмах Солигорского района Минской области, не отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В связи с этим Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предложил ограничить купание детей – в пляжных зонах водоёма деревни Саковичи и двух местах Солигорского водохранилища — «Старого пляжа» и пляжа санатория «Берёзка». Также не рекомендуется заходить в воду детям и взрослым на детском пляже Солигорского водохранилища, подчеркнули в ведомстве.

Ранее главный врач Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Кляцко отметил, что, прежде чем погружаться в воду с головой, лучше узнать, не попало ли ваше место отдыха в список тех, где купания ограничены или запрещены.

«Лабораторный контроль качества воды летом проводим в местах, определённых местными исполнительными и распорядительными органами. Причём в зонах отдыха детских организованных коллективов и местах массового посещения это делают не реже раза в неделю, а в прочих местах — не реже раза в 2 недели. Отбор проб во время дождей и в течение трех суток после сильных ливней не осуществляется», — отметил Владимир Кляцко.

Чуть позже, на основании результатов исследования, вносятся предложения по ограничению купания или даже запрету. Конечно, насильно белорусов с водоёма никто не прогонит. Дело санитарных служб — предупредить о возможных последствиях.

В чём разница между ограничением и запретом на купание?

Если в воде обнаружили однократное превышение кишечной палочки (E. coli) с показателем более 100 КОЕ/100 см3, то ограничивают купание для детей. Повторное превышение в том же месте в течение семи дней — повод ограничить купание и для взрослых.

Если превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности кишечной палочки более 500 КОЕ/100 см3 или положительные пробы воды на наличие сальмонелл тифа и паратифов, шигелл, энтеровирусов, стафилококков, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, запрещается купание детей, взрослых, а также занятия водными видами спорта.