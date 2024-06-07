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Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете оружия для Украины на $225 миллионов

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  • 7.06.2024, 14:30
Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете оружия для Украины на $225 миллионов

Что войдет?

Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN.

«Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил», - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Что вошло в пакет

Отметим, что новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя:

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

минометные системы и артиллерийские снаряды;

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

бронетехнику;

патрульные катера;

взрывчатку и дополнительные запчасти.

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