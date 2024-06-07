Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете оружия для Украины на $225 миллионов

Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете оружия для Украины на $225 миллионов1
- 7.06.2024, 14:30
Что войдет?
Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.
Об этом сообщает CNN.
«Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил», - сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.
Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.
Что вошло в пакет
Отметим, что новая помощь от США, по информации СМИ, будет включать в себя:
боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
минометные системы и артиллерийские снаряды;
ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
зенитные ракеты Stinger;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
155-мм гаубицы;
бронетехнику;
патрульные катера;
взрывчатку и дополнительные запчасти.