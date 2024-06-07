HIMARS попал в место дислокации 345-го парашютно-десантного полка армии РФ 7.06.2024, 15:19

1,258

Видеофакт.

Украинские воины попали в место временной дислокации оккупантов из 345-го парашютно-десантного полка армии РФ на оккупированной Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного удара из РСЗО HIMARS опубликована в соцсетях.

«Ракетно-артиллерийское подразделение Сил обороны нанесло удар по пункту временной дислокации 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ в районе Олешковских песков на временно оккупированной части Херсонской области. Паблики оккупантов пишут о значительных потерях среди личного состава в результате атаки HIMARS и ставят вопрос о компетенции командующего группировкой войск «Днепр» генерала Теплинского», - отмечает в комментарии автор публикации.