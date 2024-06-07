Политтехнолог назвал две причины переговорной риторики Путина 7.06.2024, 17:03

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Фундамент, на котором стоит Россия, разрушается.

Во время речей в течение последних двух недель российский диктатор постоянно упоминает тему переговоров. Российский политтехнолог Аббас Галлямов объяснил 24 Каналу, с чем связана жажда Путина провести переговоры с Украиной.

Путин боится стать лузером

Как отметил политтехнолог, прежде всего есть соответствующий запрос общества. Крупнейший центр опросов на территории России «Левада-Центр» провел опрос среди россиян. Около 70% опрошенных граждан России сказали, что поддержат решение Путина о завершении боевых действий в Украине.

«Путин – хамелеон. В этом смысле российский президент ведет себя в соответствии с настроениями общества. Говоря о переговорах, он посылает сигнал обществу, мол, не думайте, что я неадекватный псих, которому нравится воевать»,– сказал Галлямов.

По его словам, если Путин не будет отвечать запросу общества, то люди подумают, что с таким президентом им не по пути. А так получается, что не надо искать альтернативу диктатору, ведь он сам об этом постоянно говорит.

В то же время объективно Путин заинтересован в завершении войны, ведь то, что происходит сейчас, разрушает экономический, социальный, культурный фундамент, на котором стоит Россия. В долгосрочных планах это соответствует его интересам прекратить тратить ресурсы на так называемую «сво», но есть одно «но».

«Путин не готов завершить войну любой ценой, только на своих условиях. Для него выгодно, чтобы все это остановилось, но если выбирать приостановить войну ценой вывода войск, то Путин не согласен, ведь тогда он будет выглядеть в глазах россиян лузером и его перестанут бояться», – добавил политтехнолог.