«Лукашенко прекрасно понимает, что украинское оружие достанет везде» 7.06.2024, 17:11

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«Пирамидка из домино» начала падать.

15 стран дали разрешение Украине бить их оружием по военным объектам на территории России. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что, в случае размещения РФ законных военных целей на территории Беларуси, Украина имеет право наносить удары по ним. Это заявление, возможно, направлено на то, чтобы повлиять на Лукашенко, предположил политолог Олег Лесной в эфире телеканала FREEДОМ.

«Я думаю, что сейчас вот эта «пирамидка из домино» начала падать в сторону Украины. Сначала было решение одной страны. Уже не помню, кто первый сказал о возможности бить по территории РФ, но это было одно из государств Балтии. И тогда все тоже говорили, что это очень смело. И вот уже есть заявления 15 стран. И даже первые результаты ударов по военным целям в РФ. Это прекрасно. Географию надо расширять», - подчеркнул Лесной.

Он добавил, что белорусский диктатор Лукашенко прекрасно понимает, что украинское оружие достанет везде. Однако, по словам политолога, Украине не выгодно увеличивать границу соприкосновения с врагом.

«Но если будет необходимое оружие, политическая воля и, самое главное, угроза со стороны Беларуси, то это вполне можно допустить. Наши партнеры допускают такой момент, ведь Беларусь под управлением Лукашенко не только Украине угрожает. Поэтому риторика правильная. Будут ли за ней действия? Я хотел бы, чтобы действия пока что географически расширялись глубже в Россию. И чтобы Лукашенко тоже боялся. Потому что если Украине позволяют бить по РФ, то следующим будет разрешение бить по территории его страны. Если Лукашенко будет и дальше ввязываться в войну», - подытожил он.