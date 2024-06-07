В Брестской области четыре человека заболели клещевым энцефалитом 7.06.2024, 17:41

После употребления козьего молока.

С начала года в Брестской области зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым энцефалитом после употребления гражданами козьего молока, сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

«С 2014 по 2023 год в Брестской области клещевым энцефалитом заболели 422 человека, из них 20 — после употребления в пищу сырого козьего молока и продуктов его переработки, — говорится в сообщении на сайте центра. — За истекший период 2024 года зарегистрировано уже четыре случая заболевания клещевым энцефалитом через козье молоко — в Каменецком и Барановичском районах».

Клещевой энцефалит — вирусное инфекционное заболевание, передающееся через укус клеща и при употреблении в пищу некипяченого козьего молока и продуктов его переработки, не прошедших тепловую обработку. Заболевание сопровождается поражением головного мозга, приводит к длительной нетрудоспособности, иногда к инвалидности и даже смерти. Против клещевого энцефалита существует вакцина.

«Вирус сохраняется в сыром молоке в течение недели и более, — отметили специалисты. — В твороге и сметане, не прошедших термическую обработку, — до двух месяцев».

Там также отметили, что в течение жизни козы могут заболевать клещевым энцефалитом несколько раз, поэтому одно животное является источником инфекции в разные периоды.