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На Днепре в Речицком районе появилась маслянистая пленка

  • 7.06.2024, 18:07
На Днепре в Речицком районе появилась маслянистая пленка

Из-за перевернутой цистерны с топливом.

Вдоль берега Днепра в Речицком районе, где накануне перевернулась цистерна с топливом, появилась маслянистая пленка площадью около 150 кв. м. Об этом сообщают в Гомельском областном исполнительном комитете со ссылкой на МЧС.

Для остановки распространения загрязнения спасатели оборудовали боновые заграждения. Также установлена временная сборная емкость, топливо перекачено в бензовоз из опрокинувшейся цистерны.

На месте происшествия взяты пробы воды для определения степени загрязнения нефтепродуктами. Контроль обещают вести вплоть до полного устранения нарушений.

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