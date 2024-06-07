В бой плывут одни старики 2 Виталий Гинзбург

7.06.2024, 18:37

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Кремль реально находится в панике.

Я совсем недавно писал о том, что главная проблема В. Путина сейчас — это потеря статуса второй армии мира. А после разрешения Западом наносить предоставленным им оружием пусть даже и весьма ограниченные удары по территории России все очевиднее слабость России. Если бы Запад не тянул с этим, то Россия не смогла бы нанести такой ущерб инфраструктуре Украины и избежала бы больших людских потерь.

Кремль реально находится в панике и пытается хоть что-то изобразить. Именно изобразить, потому что предпринять он ничего не может, за исключением разве что террора.

Путин объявил о возможных поставках дальнобойного российского оружия в зоны конфликтов для нанесения ударов по странам Запада. Это сложно даже комментировать.

Единственное, что он может сделать, — это предоставить еще что-то йеменским хусидам, но, с другой стороны, ликвидация хусидов вместе со всем оружием — это достаточно простое решение. Причем арабские страны Персидского залива первыми его поддержат.

Но даже Путин, как мне кажется, это понимает, прежде всего потому, что это удар не столько по Западу, сколько по интересам Китая. Да и ничего для России не решает.

В связи с этим появилась другая идея. Организовать проведение военно-морских учений в Карибском море. Конечно, выглядит это, с его точки зрения, неплохо. Демонстрация военно-морской мощи России прямо под боком у США. Тем более что два года назад он с большой помпой подписал новую морскую доктрину.

Доктриной он, конечно, может удивить или даже ударить по столу. Но как это может выглядеть на практике?

В советское время в отдельных районах Мирового океана несли службу оперативные эскадры советского ВМФ, которые формировались либо двумя мощными флотами, Северным и Тихоокеанским, которые имели такие возможности, либо они формировались силами и средствами нескольких флотов — как правило, ЧФ и БФ формировали сводную эскадру.

Такая эскадра, несущая боевую службу в Атлантике, могла бы войти в Карибское море и провести учения. Сильного впечатления она все равно произвести не могла, но продемонстрировать свое присутствие — вполне.

Сейчас совершенно другая ситуация. Во всем российском ВМФ в строю всего 15 надводных кораблей океанской зоны. И это без учета технического состояния, выполняемых задач и районов базирования.

— 2 ракетных крейсера старше 35 лет.

— 2 эсминца старше 30 лет.

— 9 фрегатов, из которых 3 новые, а остальные от 32 до 38 лет.

— 2 сторожевых корабля, одному из которых 31 год.

Это еще и при том, что для кораблей СФ переход до Карибского моря составляет свыше 5000 миль.

А кораблям Тихоокеанского флота необходимо совершить переход в 8500 миль. Что для кораблей ТОФа превышает предельную дальность плавания, и такой переход на экономичном ходу может занять почти месяц.

Для кораблей СФ и одного эсминца БФ это тоже превышает предельную дальность и требует около двух недель.

Я уже не говорю о том, что если даже теоретически представить себе, что все они дойдут, т.е. на боевой службе не останется ни одного корабля, то это составит чуть больше, чем одна авианосная группа американского флота, которых там одиннадцать.

Объявлено, что корабли останутся в Карибском море, чтобы провести следующие учения.

Поневоле вспоминаешь еврейский анекдот. Кто же в лавке остался? Это что касается кораблей.

С морской авиацией ситуация еще интереснее. Морская авиация современного российского ВМФ или не в состоянии выполнять ударные задачи, или крайне ограничена в таких возможностях. Из морской авиации туда могут долететь только противолодочные самолеты Ту-142, выпуск которых прекращен в 1994 г. Перелет туда самолетов Ту-22, которые сегодня не входят в состав МА, возможен только с одной дозаправкой в воздухе, а имеющимся самолетам морской авиации для перелета в район учений необходимо совершить как минимум две дозаправки в воздухе. Сколько летчиков подготовлено для этого?

Возможно присутствие там самолетов типа Ту-160 или Ту-95. Однако они не предназначены для выполнения ударных задач в интересах ВМФ.

Для любого военного эксперта понятно, что подобная демонстрация силы легко превращается в свою противоположность.

Соответственно, возникает вопрос. Какое впечатление и на кого может произвести такая демонстрация силы, если только в Балтийском море НАТО привлекает на учения 50 кораблей и 80 самолетов и вертолетов?

А также возможный ответ. Пора понять и снять все ограничения как на оказание помощи Украине, так и на использование этой помощи.

Никакого ответа, кроме демонстрации своей немощи, ненависти и подлости, они дать не могут. При этом следует понимать, что на ненависть и подлость никаким другим образом, кроме силы, повлиять невозможно.

Без Победы Украины и поражения России ничего не закончится.

Этот режим и этот народ должны почувствовать, что они представляют собой ЗЛО.

И это ЗЛО должно быть поставлено на место.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru