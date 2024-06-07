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Свитан: ВСУ могут открыть новую «охоту» в Крыму

  • 7.06.2024, 19:39
  • 1,632
Свитан: ВСУ могут открыть новую «охоту» в Крыму
Роман Свитан

У россиян большие проблемы.

В ночь на 6 июня спецподразделение департамента ГУР МО уничтожило в Крыму российский буксир «Сатурн». Однако это не самое важное, что создало проблемы для россиян в Крыму. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает «24 Канал».

По его словам, украинские разведчики проявили креативность и сумели прорвать боновые заграждения россиян. Теперь Украина может добраться до любой бухты в Крыму, которая прикрыта такой защитой, и нанести по ней удар.

«Уничтожили российский рейдовый буксир «Сатурн» украинские дроны Magura V5. Беспилотники постоянно модернизируют - есть и дроны-камикадзе, и носители ЗРК с ракетой Р-73. Видимо, вскоре БпЛА смогут также наносить удары по вражеской авиации - армейским вертолетам», - сказал военный эксперт.

Он добавил, что после уничтожения и повреждения паромов на Керченской переправе россияне начали выводить большие десантные корабли в сопровождении ракетоносителей из Новороссийска. У врага возникли проблемы с доставками амуниции в Крым.

«Поэтому, видимо, вместо паромов будут использовать ВДК. Они уже вышли из порта, были загружены и будут где-то сейчас разгружаться в Крыму. ГУР и СБУ могут начать «охоту» на эти корабли. Magura, Sea Baby и «Мамай» могут начать «жатву» на черноморском побережье», - подчеркнул Роман Свитан.

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