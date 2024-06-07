Андрей Шарендо: Полину фактически пытают 2 7.06.2024, 19:48

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Полина Шарендо-Панасюк

Появились новости о состоянии политзаключенной.

Политзаключенная активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, которую две недели назад поместили в СИЗО вместо освобождения из колонии, сейчас «в очень тяжелом психологическом состоянии». Так охарактеризовал состояние жены бывший политзаключенный Андрей Шарендо. Эту информацию ему передал источник, видевший его супругу в гомельском изоляторе, сообщает «Радыё Свабода».

«По соображениям безопасности называть человека не могу, но сведения точные. Из хороших новостей, что Полина жива, из плохих — что ее состояние в психологическом смысле очень и очень сложное, тяжелое. Ее продолжают мучить, фактически пытать. Как еще это назвать, если снова не освободили, хотя срок истек, а забросили в следственный изолятор и будут снова судить? Только пыткой. И на родственников тоже морально давят», — сказал муж политзаключенной.

По данным Андрея Шарендо, родственники его жены пытались передать ей продовольственную передачу, но ее не приняли.

«Опять причина, что якобы ей уже кто-то передал 30 килограммов продуктов — норму в месяц. На этот раз неизвестные „доброжелатели“ принесли ей мешок старой моркови. Яблок еще нет, как делали в прошлом году, так сейчас дарят морковку. Издеваются над Полиной и ее родственниками. Это явно спланированная, заказанная наверху провокация, которой они целенаправленно добивают невиновного человека», — считает Андрей Шарендо.