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Речи длинные, пустые

  • Telegram-канал «Времени на раскачку нет»
  • 7.06.2024, 19:56
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Речи длинные, пустые

Когда на выход?

Вынесенная в заголовок присказка пришла из брежневских времён. Вот как она звучит полностью: «Брови длинные, густые, речи длинные, пустые, нет ни мяса, ни конфет, для чего такой нам Дед?»

Вспоминаешь эти насмешливые строчки, когда читаешь на ленте новости о выступлении Путина на питерском экономическом форуме. Всё тот же деловитый, пропитанный оптимизмом трёп, который страна слышит уже четверть века. При этом жизнь всё хуже и хуже.

Но главное, конечно, это то, что Путин, Лавров, Шойгу, Мишустин и другие устроили стране 24 февраля. Катастрофа, которая длится два с лишним года, конца и края которой не видно.

Когда это закончится? Когда вы, Путин, оставите страну в покое? Когда «на выход»?

Вот вопросы. Они единственные. А что там Путин наговорил, что наобещал и чем похвалялся, неинтересно. Как не интересны были выступления Брежнева в стране, которая давно загнулась под знакомые звуки оптимистичной правящей болтовни.

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

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