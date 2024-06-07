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Швеция начинает патрулировать воздушное пространство стран Балтии

  • 7.06.2024, 20:41
  • 1,104
Швеция начинает патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Впервые после вступления в НАТО.

Швеция, которая три месяца назад стала членом Североатлантического альянса, примет участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Delfi.

Он не уточнил, когда именно Швеция заступит на патрулирование.

«Швеция полна решимости быть активным членом НАТО с первого дня», – заявил Кристерссон после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом на военной базе под Стокгольмом.

В сообщении шведского правительства сказано, что Швеция делает следующий шаг в интеграции в НАТО, предоставив шведские самолеты для наблюдения за воздушным пространством НАТО.

«Правительство поручило Вооруженным силам осуществлять деятельность в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства, которая является реагированием НАТО на инциденты и имеет целью действовать как сдерживающий фактор и сохранять целостность воздушного пространства НАТО», – говорится в сообщении.

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