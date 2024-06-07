За взятки осужден бывший директор Добрушского фарфорового завода 1 7.06.2024, 20:51

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И его брат.

В Гомеле вынесли обвинительные приговоры экс-гендиректору Добрушского фарфорового завода и его брату за взятки. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.

Было установлено, что, будучи гендиректором завода, обвиняемый вместе со своим братом разработали схему незаконной приемки материальных ценностей, используя служебное положений. Брат гендиректор нашел субъект хозяйствования и договорился с директором частного предприятия «СнабАвтоДеталь», которое должно было приобретать продукцию завода для последующей продажи другим покупателям.

Сам же брат директора завода был оформлен на должность замдиректора фирмы. Где, работая с 3 октября 2022-го по 17 июля 2023-го получил зарплату в сумме более 17 тысяч белорусских рублей. Кроме того, за благоприятное решение вопросов по обеспечению бесперебойных поставок продукции с фарфорового завода ему еще платили денежное вознаграждения.

В итоге за время действия заключенных договоров, с сентября 2022-го по декабрь 2023-го, братья получили взятками более 63 тысяч белрублей.

При этом в суде они не признали свою вину в инкриминируемых деяниях, однако и не отрицали факт получения денег в указанных в обвинении суммах и периоды.

Суд назначил экс-гендиректору завода 9 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима и штраф 700 базовых величин (28 тысяч белрублей в июня 2024-го), также его лишили права занимать определенные должности на 5 лет. Его брат получил 7 лет тюрьмы и штраф 500 базовых величин (20 тысяч белрублей).

Кроме того, суд постановил солидарно взыскать с братьев в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды более 29,3 тысячи белрублей, который был рассчитан на день вынесения приговора.