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«В чем смысл?»

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  • 7.06.2024, 21:50
  • 4,816
«В чем смысл?»

Белоруска показала, как выглядит бизнес-класс «Белавиа».

Белоруска Виктория после перелета в бизнес-классе «Белавиа» осталась недовольна условиями для пассажиров, заплативших за повышенный уровень комфорта. По ее словам, они во многом не отличались от эконом-класса. Об этом она рассказала в TikTok.

— Единственное отличие — не продают место посередине. А места для ног как не было, так и нет, — рассказала она и добавила в комментариях: — Обратно мы летели в экономе, и в бизнесе уже были двойные широкие сиденья. А еще чемоданы с пометкой «приоритетно» отдали самыми последними — с комментариями сотрудника аэропорта: «Ну, наверное, их самыми первыми загрузили в самолет.

За приоритетную выдачу багажа девушка заплатила 50 долларов. А вот другие детали рейса в своем кратком обзоре не описала. Поэтому неизвестно, куда она летела, сколько длился полет и стоил билет. Но пассажирка рассказала и про плюсы:

— Лучше еда, напитки в хрустальных стаканах и льняные салфетки под поднос. В чем смысл? Вместо пластиковой посуды получить стеклянную, и все?

@_nikvik

♬ оригинальный звук - Victoria

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