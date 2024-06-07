Макрон: Франция создает коалицию для отправки военных в Украину 6 7.06.2024, 22:16

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Эммануэль Макрон

Многие страны уже согласились.

Франция создает коалицию партнеров, готовых отправить своих военных в Украину. Пока — в качестве инструкторов.

Об этом в пятницу, 7 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже, пишет New Voice.

«Когда Украина просит от нас обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат, является ли это эскалацией? Нет. Это не отправка европейских солдат или союзников на линию фронта. Почему мы должны подчиняться России, которая может решить, что мы не имеем права отправлять предприятия или инструкторов», — сказал Макрон.

Он отметил, что Франция не соглашается с так называемыми «красными линиями» Кремля. По словам президента Франции, страна хочет сформировать коалицию инструкторов, многие партнеры уже согласились на это.

«Из уважения к ним я не могу сейчас вам сказать, что Франция будет это делать, но мы уже знаем, что мы не будем одни. Мы используем следующие дни, чтобы организовать как можно более широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины в тех же рамках, о которых я только что говорил», — ответил Макрон.