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Какой будет погода в Беларуси на выходных

  • 7.06.2024, 22:29
Какой будет погода в Беларуси на выходных

Местами возможны грозы.

В субботу, 8 июня, осадки (кратковременные дожди) прогнозируются на большей части территории Беларуси. Местами возможны грозы, а в отдельных районах днем — сильные дожди.

Температура воздуха в ночные часы составит от +9 до +15 градусов (в Минске — от +10 до +12), в дневные часы — 19-25 тепла (в столице — от +20 до +22).

В воскресенье, 9 июня, также почти по всей стране пройдут дожди, а местами и грозы. На Гомельщине днем будет до +28 градусов. Подобные погодные условия сохранятся и в понедельник. Ожидаются грозы и сильные дожди.

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