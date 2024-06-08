Меркель могут лишить офиса в Бундестаге 1 8.06.2024, 6:00

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АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

Вслед за Шредером.

В четверг, 6 июня, высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил апелляцию Герхарда Шредера и признал законным решение бюджетного комитета Бундестага, который в мае 2022 года лишил экс-канцлера офиса и сотрудников в здании парламента.

В ФРГ за последние 50 лет сложилась традиция предоставлять бывшим главам правительства бюро в Бундестаге. Оно есть и у Ангелы Меркель. Теперь правоведы спорят, будет ли решение суда по делу Шредера иметь последствия и для нее, пишет BILD.

«Если что-то практиковалось в течение длительного времени, как в случае с офисом экс-канцлера, для отказа от этой практики необходимо прочное и объективное обоснование. Его критерии должны применяться ко всем. Если суд утверждает, что Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его былого канцлерства, и, следовательно, не имеет права на офис, то тот же критерий должен применяться и к экс-канцлеру Меркель», — заявил эксперт по конституционному праву, профессор Университета Аугсбурга Йозеф Франц Линднер.

Как напомнил его коллега Фолькер Беме-Несслер из Университета Ольденбурга, после ухода с поста Меркель говорила, что намерена жить частной жизнью. «Это не похоже на тяжелый труд на благо Германии. Но никто не ставит под сомнение ее офис», — сказал он. Эксперт недоволен решением суда в отношении Шредера, так как оно нарушает принцип «равного подхода ко всем со стороны правового государства».