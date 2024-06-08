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БелЖД отменяет поезда из Минска

  • 8.06.2024, 10:03
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БелЖД отменяет поезда из Минска

Как изменится график движения?

«Белорусская железная дорога» (БелЖД) сообщила об отмене двух поездов из Минска 10 и 13 июня, а также об изменении графика движения составов в эти же дни. Все из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Толочин — Славное.

Как рассказали в пресс-центре БелЖД, 10 и 13 июня поезда № 711/714 Витебск – Минск – Витебск и № 861/864 Орша – Минск – Орша отменяются.

А расписание отдельных поездов межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса на участке Минск – Орша изменят.

С подробной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или же по номеру 105 контакт-центра оператора.

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