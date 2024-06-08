Под Покровском одна украинская бригада сдерживает три российских 1 8.06.2024, 11:19

1,066

ВСУ показали видео боев.

Военные из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдерживают минимум три боевые бригады войск России на Покровском направлении, эпицентре боевых действий. Об этом заявило командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты не сбавляют темп штурмов и пытаются продвинуться вглубь украинской территории. Огромные резервы живой силы позволяют врагу пополнять большие потери и атаковать. Бои не утихают ни на минуту, рассказало командование.

Сухопутные войска показали видео неудачного прорыва российского БТР в населенный пункт. Экипаж боевой машины Bradley быстро отреагировал на ситуацию и вывел из строя вражескую технику.

Генеральный штаб ВСУ заявляет, что самая горячая обстановка — на Покровском направлении. ВС РФ не оставляют попыток найти слабые места в украинской обороне. Непрерывными штурмовыми действиями россияне хотят вклиниться в боевые порядки ВСУ.

Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеновки и Сокола. Силы обороны стабилизируют обстановку и не допускают продвижение противника. Предварительно потери РФ на указанном направлении — почти 200 убитыми и ранеными.

«Уничтожены три боевых бронированных машины, три автомобиля и единица специальной техники», — отчиталось руководство ВСУ.