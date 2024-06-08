В Минске открылся первый «Евроопт», где нет продавцов 8.06.2024, 11:34

Как он выглядит?

В жилом комплексе «Минск-Мир» на проспекте Мира, 2, открылся первый магазин «Евроопт» с кассами самообслуживания. Покупки можно оплатить банковской картой, смартфоном, умными часами или даже наличными, пишет onliner.by.

Магазин расположен в высотке «Сидней» у перекрестка с улицей Аэродромной.

Фото: «Евроопт»

Внутри есть две длинные витрины с молочными и мясными продуктами, прилавок со свежим хлебом, зона с фруктами и овощами. Можно найти бакалею, замороженные продукты, напитки, хозтовары и корм для животных. Есть и кофе-пойнт, где можно взять капучино за 1,99 рубля.

Фото: «Евроопт»

Для оплаты установлено пять касс самообслуживания. Рассчитаться можно банковской картой, смартфоном или умными часами. У оплаты наличкой особый алгорим: сканируешь товары, выбираешь на экране оплату наличными и получаешь предчек. С ним можно подойти к стойке администратора, который пересчитает купюры.

Фото: «Евроопт»

В пресс-службе «Евроторга» отметили, что программное обеспечение для этих касс было разработано собственными силами компании. Если данный магазин окажется успешным, такие же откроют и в других местах.

Фото: «Евроопт»