Лукашенко обезглавлен 8.06.2024, 12:06

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Чего опасается диктатор?

Больше двух месяцев в Беларуси остается вакантной пост руководителя администрации Лукашенко. Было ли нечто подобное раньше?

В конце марта эту должность покинул Игорь Сергеенко, которого «избрали» в «палатку», где он стал председателем. И вот на дворе уже первая половина июня, а Александр Лукашенко никого не назначил на этот пост, пишет udf.

При том, что должность руководителя администрации – важнейшая. Сам Лукашенко не раз говорил, что на этом посту работает глава его «политического штаба». Диктатор также называл администрацию президента «аналитическим мозговым центром, где готовятся проекты решений, определяющих судьбу страны».

Так почему он держит эту структуру обезглавленной и было ли нечто подобное на нынешнюю затяжную паузу ранее?

Перестановки, занявшие один день

Интересно, что чаще всего Лукашенко увольнял прежнего руководителя своей администрации и назначал нового в один и тот же день. То есть без всякой паузы и перерыва!

10 октября 1995 год был уволен Леонид Синицын и назначен Михаил Мясникович.

12 сентября 2001 года Мясникович ушел в отставку, а его сменил Урал Латыпов.

29 ноября 2004 года вместо Латыпова администрацией стал руководить Виктор Шейман.

27 декабря 2014 года Андрея Кобякова сменил Александр Косинец.

5 декабря 2019 года была отправлена в отставку Наталья Кочанова и назначен Игорь Сергеенко.

Сколько длилась самая долгая пауза с назначением руководителя администрации

По сравнению с нынешней ситуацией совсем недолго – речь шла даже не о месяце.

Лукашенко около недели держал паузу перед назначением руководителем своего «политического штаба» Владимира Макея (июль 2008 года) и Андрея Кобякова (август 2012-го).

Больше всего до нынешнего момента Лукашенко колебался с назначением руководителя администрации в декабре 2016 года. Тогда между отставкой Косинца и назначением Кочановой прошло чуть больше двух недель.

Почему Лукашенко колеблется сейчас?

Нынешняя пауза с назначением нового руководителя «политического штаба» Лукашенко затянулась настолько, что начинает напоминать анекдот. Объяснение, которое лежит на поверхности: кадровая обойма у диктатора сегодня настолько узкая, что ему приходится выбирать или из старых фигур, или из не очень подготовленных к такой работе людей – и делать такой выбор, конечно, не хочется.

Полностью преданных людей вокруг Лукашенко все меньше, а еще меньше среди этих преданных – умных управленцев, которые в состоянии взвалить на свои плечи функции, которые предполагает должность руководителя администрации.

Вместе с тем заметно, как в последние годы Лукашенко вместо делегирования полномочий только усиливает режим ручного управления страной, не доверяя или сомневаясь в способностях приближенных.

В самом ближайшем окружении правителя Беларуси – не шибко умные исполнители, которые его, скорее всего, не предадут, но и рассчитывать на их инициативу и смекалку не приходится.