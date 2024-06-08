«Мрачное зрелище»: Рогозина шокировали кадры с Запорожского направления 9 8.06.2024, 12:22

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ВСУ действуют глубоко в тылу российской армии.

Российский сенатор Дмитрий Рогозин пожаловался на массовое использование Силами обороны Украины дронов на Запорожском направлении.

Представитель путинского режима, сенатор РФ Дмитрий Рогозин опубликовал видео впечатляющей работы украинских дроноводов на Запорожском направлении.

Он пожаловался, что российским войскам очень трудно под ударами БПЛА, передает Диалог.UA.

Чиновник РФ отметил, что ВСУ дронами «охотятся» за российскими военными и техникой и днем, и ночью.

«Ночное небо у берегов Днепра. Я насчитал 11 дронов-разведчиков ВСУ (...) над нашей головой. Это и более подвижные «крылья», это и БпЛА коптерного типа... А потом вылезли беспилотные бомбардировщики. Идут экскадрильями, ищут нашу артиллерию и ротацию личного состава», - рассказал Рогозин.

Он уточнил, что дроны, среди прочего, украинцы используют для минирования линии фронта и тыловых территории.

Сенатор РФ также отметил, что у украинских БПЛА возросла дальность полета, в связи с чем они имеют возможность работать глубоко в тылу российской армии.

«Мрачное зрелище», - пожаловался Рогозин.