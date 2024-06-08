Foreign Policy: НАТО расширяет присутствие в Украине 8.06.2024, 12:37

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Стал известен неожиданный план Альянса.

Североатлантический альянс намерен внедрить новую должность спецпредставителя в Украине, реагируя на амбиции Киева получить членство в блоке.

Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на информированные источники.

НАТО расширяет свои долгосрочные обязательства перед Украиной, которая отражает российскую агрессию.

Готовится внедрение должности спецпредставителя, подобного тому, что был в Афганистане. Окончательное решение по этому поводу будет принято на грядущем саммите НАТО, которое состоится в Вашингтоне уже в будущем месяце.

«План состоит в создании должности «старшего гражданского представителя» Североатлантического альянса, который будет находиться в Киеве… и координировать поддержку Украины со стороны НАТО, в том числе потоки вооружения», - говорится в статье.

Назначение спецпредставителя будет также мощным политическим сигналом и Киеву, и Москве.

«Ряд официальных лиц на Западе приветствуют создание спецпредставителя в рамках масштабного пакета помощи Украине… Альянс будет играть более официальную роль в координации поддержки Украины», - сообщили журналисты.

Некоторые чиновники Альянса называют этот план «утешительным призом» для Киева, который хочет получить членство в этом оборонительном блоке.

«Союзники Киева, особенно в Восточной Европе, настаивают на том, что Украине необходимо дать официальное приглашение в НАТО... уже на предстоящем саммите в Вашингтоне. Однако Вашингтон и Берлин заблокировали эту идею. Этот вопрос (...) остается горячей темой в Альянсе», - пишет Foreign Policy.