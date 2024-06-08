закрыть
8 июня 2024, суббота, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова

  • 8.06.2024, 14:45
Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова

И рассказал ему про дедушку, который объявлял джихад против РФ.

Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана КадыроваЭли Кадыровым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Кадыров-старший, сопроводив пост фотографиями со встречи. По его словам, Путин рассказал Эли Кадырову про его дедушку — напомним, Ахмат Кадыров объявлял джихад против России.

В свои 17 лет Эли Кадыров занимает должность генерального директора спортивного клуба «Ахмат» в Чечне. По словам Кадырова-старшего, Владимир Путин сам пригласил его сына на личную встречу.

Путин поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием.

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране», — поделился Рамзан Кадыров.

Путин также рассказал Эли Кадырову про его дедушку — первом президенте Чечни.

Неизвестно, что именно он говорил об Ахмате Кадырове — возможно о том, как тот вместе со своим сыном Рамзаном воевал против Росси в Первую Чеченскую войну, или о том, как тот провозглашал джихад против России в качестве верховного муфтия Чечни. Но вероятнее всего, о том, как Ахмат Кадыров после неудавшегося переворота и свержения президента Ичкерии Аслана Масхадова, перешел на сторону РФ во время Второй чеченской войны.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос