Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова 8.06.2024, 14:45

И рассказал ему про дедушку, который объявлял джихад против РФ.

Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова — Эли Кадыровым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Кадыров-старший, сопроводив пост фотографиями со встречи. По его словам, Путин рассказал Эли Кадырову про его дедушку — напомним, Ахмат Кадыров объявлял джихад против России.

В свои 17 лет Эли Кадыров занимает должность генерального директора спортивного клуба «Ахмат» в Чечне. По словам Кадырова-старшего, Владимир Путин сам пригласил его сына на личную встречу.

Путин поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием.

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране», — поделился Рамзан Кадыров.

Путин также рассказал Эли Кадырову про его дедушку — первом президенте Чечни.

Неизвестно, что именно он говорил об Ахмате Кадырове — возможно о том, как тот вместе со своим сыном Рамзаном воевал против Росси в Первую Чеченскую войну, или о том, как тот провозглашал джихад против России в качестве верховного муфтия Чечни. Но вероятнее всего, о том, как Ахмат Кадыров после неудавшегося переворота и свержения президента Ичкерии Аслана Масхадова, перешел на сторону РФ во время Второй чеченской войны.