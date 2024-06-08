«За такие деньги огород должен пахать» 8.06.2024, 14:52

Белоруска удивила видео с выставки «Белагро».

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала цены на уменьшенные копии (модели) сельскохозяйственной техники на международной выставке «Белагро-2024». Комментаторы не поверили.

«Выставка «Белагро», модельки техники. Если кто хочет приобрести, вот такие цены», — сделала подпись к видео автор.

И показала, собственно, цены. Так, модель кормоуборочного комбайна FS8060 стоит 605 рублей, макет зерноуборочного комбайна GH800 от «Гомсельмаша» в масштабе 1:32 — 735 рублей.

А за модель комбайна GS200 в таком же масштабе нужно будет отдать 705 рублей.

«За такие деньги он мне огород должен пахать», — заявил в комментариях пользователь TikTok. Ему ответили, что за «такие деньги люди в коммунальном хозяйстве месяц пашут».

Еще одна комментаторша также удивилась ценникам: «За такие деньги они должны быть копией, а не детской игрушкой».

«Одна зарплата — один трактор», — написал другой юзер TikTok.

«Я на свою два таких купить могу», — похвастался третий.

Еще один комментатор рассказал, что в магазине сети Green в Минске такие модели из пластика стоят от 29 до 60 рублей.

«За такие деньги он должен быть на радиоуправлении, иметь подвижные детали и должен жать или хотя бы собирать мелкие предметы в свой бункер», — продолжил тему высокой стоимости уменьшенных копий комбайнов другой юзер.

Третий поинтересовался, почему так дорого. Автор ролика ответила, что это «лимитированная коллекция».