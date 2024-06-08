В Витебске решили проверить, как одеваются водители маршруток 2 8.06.2024, 16:03

Заговорили о дресс-коде.

В Витебске с 10 июня начнутся проверки маршруток и их водителей. Микроавтобусы должны сиять снаружи и внутри, а их водители — соблюдать дресс-код. Нарушителей ждут штрафы. Об этом сообщает Витебское областное коммунальное транспортное унитарное предприятие «Оператор перевозок».

Такие меры связаны с проведением «Славянского базара в Витебске», празднованием 1050-летия Витебска и проведением ХI «форума регионов» России и Беларуси.

«Будет организован усиленный контроль внешнего и внутреннего состояния транспортных средств. Особое внимание будет уделяться внешнему виду водителей», — сообщили на предприятии.

Водителям посоветовали привести внешнее и внутреннее оформление транспортных средств в соответствие с правилами и обеспечить чистоту в салоне. Есть отдельный пункт, который касается водителей маршруток, — установят контроль «за опрятным, деловым внешним видом (рекомендовать форму одежды — белый верх, темный низ, исключить из одежды во время работы шорты, пляжные майки, сланцы, домашнюю и спортивную одежду и др.)».

К нарушителям буду применять штрафные санкции.