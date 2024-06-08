В Беларусь с юго-запада Европы идут неустойчивые воздушные массы 8.06.2024, 18:01

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Прогноз погоды на ближайшие дни.

9 июня ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается преобладание малооблачной, без осадков погоды, местами слабый туман. Утром и днем в связи с прохождением атмосферного фронта прогнозируется увеличение облачности, сообщает pogoda.by.

Начиная с западных районов на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный с переходом на западный порывистый до, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по западу +11..+14°С; максимальная днем +17..+23°С, по юго-востоку до +26°С.

10-11 июня погоду будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

10 июня ночью местами, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +6°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку, днем +18..+24°С, в юго-восточных районах до +26°С.

11 июня ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +9°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку, днем +18..+25°С.