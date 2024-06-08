Украинский БТР-4Е «разбирает на кирпичи» позиции РФ под Харьковом 8.06.2024, 20:26

«Отличная машина».

Украинский БТР-4Е «разбирает на кирпичи» позиции российских войск в харьковском селе Глубокое, сообщил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя появившиеся соответствующие кадры в сети.

По мнению эксперта, БТР-4Е - это лучшая боевая бронированная машина, созданная после распада СССР, значительно опередившая всю линейку российских БТР.

- К сожалению, экспортным возможностям БТР-4Е мешала масштабная российская информационная дискредитация в любой стране, где к этой ББМ проявлялся интерес. Все делалось для того, чтобы продвигать ущербный БТР-82 и очередные выкидыши семейства БМП/БМД, - отметил Коваленко.

По его словам, в ходе боевых действий с 2014 БТР-4Е раскрыл весь спектр своих достоинств:

«Жаль, что из-за российского лобби и из-за отсутствия достаточных поступлений от экспорта БТР-4Е Украина не смогла обеспечить себе больший госзаказ на эти отличные машины», - добавил эксперт.