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В Бресте во время движения загорелся Mercedes

  • 8.06.2024, 20:52
В Бресте во время движения загорелся Mercedes

Столб дыма было видно издалека.

В Бресте в субботу, 8 июня, во время движения загорелся легковой Mercedes, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Дым от пожара было видно издалека.

Пожар произошел около 17.30 на улице Зубачева у пересечения с улицей Брестских дивизий. За рулем Mercedes была 28-летняя брестчанка.

На некоторое время движение было перекрыто, сообщали местные СМИ. Люди ждали, пока спасатели разберутся с пожаром.

По данным ГАИ, возгорание началось в салоне автомобиля. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

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