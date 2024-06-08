Стало известно, какой будет погода этим летом в Беларуси 8.06.2024, 21:45

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Прогноз синоптика.

Каким дальше будет это лето, рассказал гостелеканалу ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. Анализируя прогностическую информацию мировых метеоцентров и институтов, можно предположить, что лето в Беларуси ожидается очень теплым, считает Рябов.

Температурный фон прогнозируется на 1−2°C выше климатической нормы, которая составляет +18°C.

Главной особенностью предстоящего лета можно считать большую изменчивость погодных условий. Мощные продолжительные волны тепла будут сменяться интенсивными затяжными похолоданиями.

Смена процессов — переход от тепла к холоду и наоборот будет сопровождаться комплексом опасных явлений погоды, таких как сильные ливни, грозы, шквалы, град.

Продолжительные дожди могут приводить к переувлажнению почвы, дефициту тепла и дождевым паводкам. Волны тепла чреваты суховеями, засухой и природными пожарами.

Количество осадков предполагается около климатической нормы. На протяжении лета нас ждет в среднем от 24 до 32 влажных дня. Кстати, примерно 80% всех случаев опасных явлений погоды приходится на летний период года.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, утром и днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, воздух прогреется до +19…+26°С, по юго-востоку до +28°С.