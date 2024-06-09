Водитель такси в Могилеве снял детали с чужих машин, чтобы отремонтировать свою 9.06.2024, 4:15

Перед этим он попал в ДТП.

Таксист в Могилеве попал в ДТП и повредил свой автомобиль. Кое-какие детали требовали замены, и мужчина нашел способ, как быстро, а главное бесплатно произвести ремонт.

Водитель такси в Могилеве снял детали с чужих машин, чтобы отремонтировать свою

Во время очередной поездки по городу таксиста вдруг осенило: на улицах на ночь паркуются десятки, если не сотни, машин такой же марки и модели, как у него. Под покровом темноты, когда все спят и никого кругом нет, вполне можно снять требуемые детали с подходящих автомобилей и затем поставить их на свою машину. Есть, конечно, определенный риск. Но если сразу не сцапают, то потом никто и не найдет – на них же не написано имя владельца!

На улице Строителей таксист присмотрел две потенциальные жертвы. Дождавшись глубокой ночи, приехал и по-тихому разукомплектовал автомобили. Затем, переехав в другое место, установил на свою машину похищенные детали – они подошли, как родные. Казалось, план удался!

Однако на утро в Ленинский РУВД г. Могилева обратились владельцы расскрученых автомобилей и написали заявления о причиненном ущербе. К делу подключились сыщики. Они обратили внимание на то, что обе машины были одной и той же модели и парковались они на ночь у соседних домов на одной улице. Применив свои методы, правоохранители установили, что детали в обоих случаях похитил один и тот же человек – 32-летний местный житель, работающий водителем такси.

Подозреваемого задержали, тот не стал отпираться и рассказал, как все было на самом деле. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело.