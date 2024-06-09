«Путин придумал себе новую биографию» 9.06.2024, 6:00

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О чем он наврал?

На Петербургском международном экономическом форуме представили «генеалогическое древо» Владимира Путина. Его якобы составили еще в 2015-м году.

Это «24 Каналу» прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что выяснилось, что там нет родственников диктатора. То есть это генеалогическое древо полностью придумано.

Что не так с новой биографией Путина

Обычно, когда рисуют генеалогическое древо, там обозначают всех родственников. Впрочем, там не оказалось женщин, которые, как известно, являются дочерьми Путина. А также – его братьев.

- Это выдуманное древо стало символом путинской лжи. Очень характерно, что он все время придумывает все новую биографию. И каждый раз забывает ту биографию, которую он придумал себе в предыдущий раз, – подчеркнул Яковенко.

То диктатор вроде бы из крестьян, то вроде бы из матросов. Если верить его биографии, отец Путина чуть не погиб на фронте. Учитывая это, главе Кремля должно быть лет на 15 больше, чем на самом деле. То есть он полностью заврался.

Путин не признал, что две женщины, выступавшие на этом форуме, являются его дочерьми. Хотя все об этом знают.

- Это человек, который провозглашает семейные ценности и не признает своих собственных дочерей, о которых всем все известно. Удивительное создание, конечно. Это существо на самом деле становится центром мирового зла, – сказал российский оппозиционный журналист.