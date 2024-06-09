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ВСУ освободили большую часть Волчанска, вынудив оккупантов на отчаянный шаг

  • 9.06.2024, 8:03
  • 2,280
ВСУ освободили большую часть Волчанска, вынудив оккупантов на отчаянный шаг

Некоторые из отрядов россиян попали в окружение.

ВСУ удалось отбить большую часть Волчанска в Харьковской области, причем подразделения армии РФ, не оставляющие попыток захвата территорий, находятся под огневым контролем.

Российским командирам даже пришлось пойти на отчаянный шаг - выставить заградотряд из чеченского спецназа «Ахмат», главная цель которых состоит в ловле дезертиров.

Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Диалог.UA.

«Генералы армии РФ естественно пытаются исправить ситуацию, а не только охотятся за дезертирами. Враг получает подкрепление от ВДВ РФ и подразделений других родов войск, переброшенных с иных направлений фронта, к примеру с Херсонщины. В РФ также наращивают состав «Добровольческого батальона Маргелова», который и планируют отправить в Харьковскую область», - сообщил представитель «Хортицы».

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