ВСУ освободили большую часть Волчанска, вынудив оккупантов на отчаянный шаг
- 9.06.2024, 8:03
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Некоторые из отрядов россиян попали в окружение.
ВСУ удалось отбить большую часть Волчанска в Харьковской области, причем подразделения армии РФ, не оставляющие попыток захвата территорий, находятся под огневым контролем.
Российским командирам даже пришлось пойти на отчаянный шаг - выставить заградотряд из чеченского спецназа «Ахмат», главная цель которых состоит в ловле дезертиров.
Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Диалог.UA.
«Генералы армии РФ естественно пытаются исправить ситуацию, а не только охотятся за дезертирами. Враг получает подкрепление от ВДВ РФ и подразделений других родов войск, переброшенных с иных направлений фронта, к примеру с Херсонщины. В РФ также наращивают состав «Добровольческого батальона Маргелова», который и планируют отправить в Харьковскую область», - сообщил представитель «Хортицы».