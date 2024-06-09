В Луганске пылает военный хаб России 9.06.2024, 8:59

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Полковник ВСУ раскрыл, чем мог быть нанесен мощный удар.

Последствия попаданий ВСУ по оккупантам в Луганской области проанализировал для «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

7 июня в Луганске было очень неспокойно. Местные сообщали о серии взрывов – по разным данным от 7 до 20.

Россияне в панике начали писать, что в город прилетели HIMARS. Свитан иронизировал что пусковые установки точно не прилетят на оккупированную территорию, а вот ракеты, которые они выпускают – М31 дальностью до 80 километров, туда не достанут. До временно оккупированного Луганска расстояние от линии соприкосновения около 110 километров.

«Предположительно, из HIMARS были отстреляны ракеты ATACMS, возможно, 100-мильные, возможно, 300-километровые. Но, учитывая видео ударов, это, вероятнее всего, осколочно-фугасные ракеты М47 или М57», – отметил полковник запаса.

Уже второй раз удар пришелся на местное военное училище, которое сейчас россияне превратили в собственный военный хаб. Туда колоннами направляется военная амуниция, личный состав. Также под прицелом была местная нефтебаза.

Враг пытался перехватывать баллистические ракеты, но, вероятно, не получилось. Использовали установки С-300, которые не способны в большинстве случаев перехватывать баллистику. Выпускают ракеты, которые также попадают по городу.

Ракета не всегда успевает самоуничтожиться в воздухе, пытается следовать траектории ракеты, которую преследует, и фактически, превращаясь в баллистическую, бьет по жилым кварталам.

В свое время в Луганском высшем военном авиационном училище штурманов были расположены казармы Харьковского университета воздушных сил, аэродром и авиационный ремонтный завод. Сообщалось, что этот удар задел и аэродром.

«Это не последний удар, эта территория станет очередной Чернобаевкой, на которой враг будет постепенно уничтожаться», – добавил Свитан.