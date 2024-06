ISW: Россия перебрасывает новые силы к границе с Харьковской областью 9.06.2024, 9:07

Аналитики оценили возможности врага для большого наступления.

Командование оккупационных войск РФ перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно использовать их для боевых действий на этом направлении или же просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной мощности.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) с указанием, какие элементы враг стягивает к украинской границе. Аналитики подчеркнули, что стране-агрессору все равно не хватит сил для проведения масштабных наступлений на нескольких участках фронта.

Там упомянули слова командира чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который заявил в интервью пропагандистам, что российские власти решили перебросить их подразделения на Харьковское направление из неуказанных районов еще в конце мая. Он сообщил, что ныне там действуют его подопечные с отряда «Каштан (ранее «Камертон»).

Пресс-секретарь группы украинских войск «Хортица» подполковник Назар Волошин подтвердил, что оккупанты с этого российского «спецназа» выступают в качестве блокирующих подразделений. То есть враг использует их как специализированные дисциплинарные отряды, которые ведут огонь по дружественным силам в случае их несанкционированного отступления в зоне международной границы. Поэтому не исключено, что российское военное командование бросило на Харьковщину силы «Ахмата» исключительно с этой целью, а не для проведения наступательных операций.

Волошин также подчеркнул, что командование ВС РФ увеличивает группировку войск в приграничном районе за счет переброски частей неуказанных полков и бригад с других участков фронта, в том числе из оккупированной части Херсонской области. По его словам, оно намерено привлечь к наступлению в неуказанных районах приграничной зоны неуточненные части воздушно-десантных войск и дополнительные соединения 11-го и 44-го армейских корпусов (оба с Ленинградского военного округа).

В ISW сообщают, что ныне эти элементы захватнического войска ведут наступательные действия на севере Харьковской области, а в приграничном районе Курской области РФ действует батальон 98-й дивизии ВДВ РФ.

В Украинском центре сопротивления 8 июня тоже заявили, что российское военное командование перебрасывает неуказанные подразделения и операторов беспилотников с Херсонского направления на Харьковское. Отмечается, что когда РФ начала наступательные операции 10 мая, возле границы в составе Северной группировки войск было около 35 000 оккупантов. Хотя ранее заявлялось, что командование российской армией стремилось сосредоточить там по меньшей мере 50 000-70 000 личного состава по состоянию на начало мая.

«Неясно, изменили ли российские войска запланированную конечную численность Северной группировки войск с момента начала наступательной операции на севере Харьковской области. Но российский блогер заявил 6 июня, что командование выделило для этого всего лишь около 15 000 личного состава», – указали в ISW.

По данным аналитиков, Россия набирает 30 000 новых военнослужащих в месяц. Это подтвердил сам российский диктатор Путин, который 7 июня заявил, что в 2024 году в ряды его захватнического войска набрали 160 000 оккупантов.

Отмечается также, что армия РФ воспользовалась своим владением инициативой на всем фронте, чтобы определить темп боевых действий в Украине в последние месяцы, но это приводит к потерям, примерно равным или немного меньшим, чем темпы формирования ее новых сил. Чтобы поддерживать этот «баланс» агрессору нужно не интенсифицировать наступательные операции в течение длительного периода времени, а это невозможно, если принять во внимание соотношение потерь и набора новых солдат только боевого состава.

Поэтому в ISW продолжают считать, что запланированные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать в качестве сил прорыва первого эшелона или сил второго эшелона, способные проводить эффективные крупномасштабные общевойсковые атаки.

«Этих ограниченных резервов оперативного и стратегического уровня, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных больших наступательных усилий на нескольких направлениях. Российскому военному командованию придется выбрать одно основное направление во время ожидаемого летнего наступления, если оно намерено использовать эти резервы для проведения крупномасштабного наступления», – подытожили аналитики.