«Тут уже нужен психиатр» 4 9.06.2024, 9:23

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Олег Жданов

Путин снова продемонстрировал свою неадекватность.

Военный эксперт Олег Жданов процитировал одно из высказываний главы Кремля Владимира Путина, которое звучит как минимум странно.

Путин в который раз пытается обвинить в своих грехах других, сообщил Олег Жданов и напомнил, как глава Кремля заявил, что не Россия угрожает Западу ядерным оружием, а все совсем наоборот.

Такие обвинения выглядят как минимум странно, и адекватный человек говорить подобное точно не стал бы. Вывод военного эксперта очевиден: российскому диктатору срочно нужен психиатр.

Офицер ВСУ озвучил одно из свежих заявлений Путина, которое противоречит здравой логике: «По логике Путина, не Российская Федерация угрожает всему миру ядерными катастрофами (то «грязной бомбой», то авариями на Запорожской АЭС, то применением ядерного оружия, предупреждая, что превратит «весь мир в радиоактивный пепел», как любят говорить некоторые российские пропагандисты), а, оказывается, что это страны Запада «машут ядерной дубиной» и пугают Российскую Федерацию». «Бедная» Российская Федерация: как всегда, кругом «злые, большие враги» и «маленькая, беззащитная» Россия «дрожит и боится», то есть, оказывается, страны Запада «машут ядерной дубиной». Речь идет о странах (том же НАТО), которые говорят: «Не трогайте ядерное оружие. Война, так война, но конвенциональным оружием». При этом в России выходят постоянно разные политики (особенно Медведев у них любитель «помахать ядерной дубиной», что аж Песков потом оправдывается). Так вот Путин то же самое начал говорить, что «страны Запада машут ядерной дубиной». Если это вы считаете адекватное заявление адекватного человека, то я так не думаю. Мне кажется, что тут уже нужен психиатр», - «поставил диагноз» Путину военный эксперт.