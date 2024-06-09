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В порту Мариуполя заметили новый российский корабль

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  • 9.06.2024, 10:18
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В порту Мариуполя заметили новый российский корабль

Что это за судно?

В порту Мариуполя заметили новый российский корабль. По всей вероятности, это уже второе российское судно, прибывшее с начала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Мариупольский порт. Очередной мародер. Вошел в порт с грузом, после рейда на двое суток», - рассказал он.

Как отметил советник мэра, он стоял на причале под погрузку сыпучих.

«Можете увидеть - каолин и руда. Никакого зерна. Однако будут отчитываться о зерне. Зачем - увидим», - констатировал Андрющенко.

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