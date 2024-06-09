Что будет, если заварить чай второй раз: медики ошеломили ответом 3 9.06.2024, 10:58

1,662

Оправдана ли подобная экономия?

Многие любят побаловать себя горячим чаем со вкусняшками. Особенно популярны все еще остаются чай в пакетиках, который очень удобно заваривать. Большинство часто делает это не раз и даже не дважды. Можно ли так поступать?

По словам диетологов, заваривание чайного пакетика вторично никак не вредит, однако и особой пользы в этом не видят. Более того, в пакетике содержится мелко порезанный лист. Чем он тоньше, тем больше питательных веществ попадет в воду во время заваривания. Поэтому при повторении процесса пользы от чая становится меньше.

А если человек уже слишком экономный и заваривает пакетик в третий раз, он столкнется с полным отсутствием питательных веществ в напитке.

По словам экспертов, только первое заваривание помогает получить максимально полезный напиток, особенно если вы используете пакетированный чай.

Если речь идет о зеленом чае, специалисты и вовсе советуют не покупать его в пакетиках. Объясняют они это тем, что зеленый чай считается элитным, поэтому такую категорию в пакетики производители не кладут. Обычно туда попадают продукты переработки чайного листа, то есть уж очень мелкие кусочки.

Не стоит забывать и о том, что иногда повторное заваривание чая в пакетиках может вообще оказать негативное влияние на здоровье человека. Особенно, если между первой и второй заваркой прошло много времени.

Дело в том, что на поверхности напитка может образовываться пленка из окисленных полифенолов. Они создают оптимальные условия для развития плесени и бактерий.