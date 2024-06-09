За белорусами начали следить «скрытые велопатрули» 3 9.06.2024, 11:21

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Кому приготовиться?

Милиция Могилевщины сообщила о «скрытых велопатрулях» на городских пляжах областного центра и о «визуальном контроле» за большой площадью при помощи квадрокоптера.

Как рассказали в УВД Могоблисполкома, для обеспечения безопасности в местах отдыха правоохранители проводят совместные с МЧС, сотрудниками спасательной станции ОСВОД и органами местной власти рейды.

«Под контролем понимаются не просто привычные рейды с разъяснительными беседами, но и скрытые велопатрули и визуальный контроль за большой площадью с помощью квадрокоптера», — написали в Telegram-канале «Милиция Могилевщины».

Там дополнили, что оператор квадрокоптера, во-первых, может быстро реагировать на возникающие для здоровья и жизни человека угрозы, во-вторых, фиксировать правонарушения, которые допускают отдыхающие.

В Октябрьском РОВД Могилева отметили, что, хоть милиция «в любое время готова оказать необходимую помощь», гражданам не стоит забывать про элементарные правила личной и имущественной безопасности.