И в гневе он комичен 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

9.06.2024, 12:02

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Медведеву пора на Джомолунгму.

Медведев не понимает, что чем больше он выступает, тем эффектнее обнуляет гнилую систему Путина, показывает ее карикатурность. Здоровый государственный порядок несовместим с такими персонажами как Медведев (или, скажем, Захарова).

Из этой же карикатурной области свежие субботние похождения Медведева – ответ на обращение правозащитников в МУС с призывом провести расследование в отношении Медведева.

Зампред Совбеза объявил, что это событие мотивирует его «быть еще злее, еще безжалостнее». Такая реакция – иллюстрация к картине Васи Ложкина. Такое впечатление, что Медведев этой и сопутствующей картинками и вдохновлялся. Еще безжалостнее гадить в боты своей страны в Телеграм? Да, Медведев? Кем вы себя вообразили?

На самом деле за его словами – страх.

А что касается злобы, то это плохое качество, Медведев. Надо быть добрым. Езжайте, в Непал, «закиньте там астрал на Джомолунгму», очиститесь духовно и возвращайтесь просветленным.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»